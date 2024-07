Se il mostro fossi io vi piacerei il post di Morgan a processo per maltrattamenti e stalking

Leggi tutta la notizia su news.robadadonne

(Di giovedì 11 luglio 2024) Marco Castoldi, in arte, ha pubblicato unsul proprio account Instagram, ed è la sola replica finora fatta dal cantautore in merito alpere diffamazione che lo vede coinvolto a Lecco dopo la denuncia, nel 2020, della ex Angelica Schiatti, cantante pop indie nota col nome d’arte Sant’Angelica. Nel testo dinessun riferimento esplicito, ma finora questa è l’unica reazione dopo quanto avvenuto a livello mediatico nella giornata di ieri, compresa la decisione della Warner Music, condivisa anche in una nota social, che ha dato “mandato ai propri legali per interrompere il rapporto contrattuale in corso” con l’ex leader dei Bluvertigo. Prima della comunicazione della casa discografica, Calcutta -compagno di Schiatti – aveva annunciato la decisione di interrompere i rapporti con l’etichetta e tutti i suoi dipendenti, e altri cantanti, fra cui Levante (che ha esplicitamente chiesto alla Warner una posizione), hanno deciso di dichiarare pubblicamente il proprio appoggio alla coppia.