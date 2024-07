Ristoranti sorrisi a metà Bene solo i locali in collina

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 11 luglio 2024) Numeri positivi per iche hanno spazi esterni in, più difficoltà in centro, dove la speranza è quella di recuperare terreno rispetto ad una domanda ancora tiepida. E’ quanto emerge dall’ultimo report di Confcommercio Pistoia e Prato, che ha realizzato un focus sulla stagione estiva in corso. "Finora – commenta Clarissa Pozzarini del ristorante Logli – siamo partiti un po’ a rilento a causa del meteo incerto, ma la situazione sta migliorando e abbiamo già molte prenotazioni. Le aspettative sono alte, anche perché oltre ai residenti vediamo un rinnovato movimento turistico nella zona. Tanti ci scelgono per godersi la nostra grande terrazza e per la qualità della cucina territoriale, elemento fondamentale per distinguersi rispetto alle altre offerte".