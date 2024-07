Ricerca studi su celiachia e dermatite | bando Aic da 450mila euro

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di giovedì 11 luglio 2024) Aic – Associazione Italianalancia ildi“AIC Investigator Grant – Call for Proposals 2024” con l’obiettivo di finanziare i migliori progetti discientifica suerpetiforme e sensibilità al frumento non celiaca e migliorare le conoscenze sulla malattia. Il termine per la presentazione della domanda di partecipazione è il 5 settembre 2024. Ilè destinato atori senior altamente qualificati con comprovata competenza e prevede un finanziamento complessivo di 450.000. Dal 2013 Aic sostiene la migliorescientifica in Italia suerpetiforme, valutata datori internazionali (Peer Reviewers) mediante un metodo che garantisce una valutazione tra pari indipendente, oggettiva e trasparente.