Quella pista è importante Legambiente sapeva tutto

(Di giovedì 11 luglio 2024) "Mi è cascato il mondo addosso. Questa. Erano tutti d’accordo, cos’è successo?". Michele Ravagli, presidente della ASD Torollski center, società di pattinaggio di velocità, interviene sulla polemica relativa alla realizzazione dellaciclo-rotellistica all’indomani delle polemiche sollevate dagli ambientalisti per l’autorizzazione di Aspes abbattere 126 alberi. Perché questaè così? "In questi giorni io non ho letto una sola parola a favore dei bambini. Si è parlato, giustamente, della salvaguardia dell’ambiente. Ma dei bambini che aspettano da anni unanon parla nessuno. Nella società che rappresento, siamo un’ottantina di iscritti e finora non abbiamo mai avuto una. Sono decenni che lavoriamo come nomadi, portiamo i ragazzi in lungo e in largo con auto e pullmini per consentirgli di allenarsi.