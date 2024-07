Puledro cade in un fossato salvato dai vigili del fuoco Era nato da poche ore

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 11 luglio 2024) Sestino (Arezzo), 11 luglio 2024 – Eranella notte, ma nonostante il controllo stretto della madre si era già messo ‘nei guai’. Brutta disavventura per una Sasso Simone, nel Comune di Sestino. Ideldel reparto volo di Arezzo sono intervenuti oggi con l'elicottero Drago 124, su segnalazione di un gruppo di escursionisti, per recuperarlo dopo una brutta caduta. Il cavallino era finito in uned è stato segnalato da alcuni escursionisti: sono stati loro a chiamare i soccorsi. L’animale, scoperto poi esserenella notte e monitorato a vista dalla cavalla, è stato recuperato dagli elisoccorritori e dall'equipaggio deidel, che hanno fornito la prima assistenza a tutela della salute dell'animale e poi lo hanno consegalle cure del veterinario e del proprietario giunti sul posto del ritrovamento.