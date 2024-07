Piano di tutela del lago Lavori da 400mila euro | Tutte le acque depurate

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 11 luglio 2024)re la qualità delledeldi Varese: è questo il primo obiettivo deiche Alfa (la società pubblica che gestisce il sistema idrico integrato nella provincia di Varese), ha cominciato l’altro giorno in via Maroni a Casciago. Si realizzeranno, secondo il progetto, due nuovi tratti di fognatura paralleli lunghi circa 300 metri ciascuno, destinati a raccogliere uno lemeteoriche, l’altro i reflui fognari. Questi ultimi saranno convogliati alla depurazione presso l’impianto di Gavirate, mentre lepiovane, dopo essere passate da un disoleatore, andranno in un corso d’acqua e da questo al. In precedenza, entrambi venivano convogliati in un’unica tubazione. Dunque un intervento importante che apporta miglioramenti.