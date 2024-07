Olimpiadi Parigi 2024 judo | calendario programma orari e tv di tutte le gare

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di giovedì 11 luglio 2024) Ilconledelall'Olimpiade di. Uomini e donne competono dal 27 luglio al 2 agosto in sei categorie differenti, il 3 agosto invece spazio al mixed team per l’ultima giornata dedicata a questo sport nella manifestazione a cinque cerchi francese.IN TV – Sara possibile seguirein chiaro sui canali Rai, la copertura integrale dell’evento è affidata alla piattaforma streaming Discovery+ che metterà a disposizione dei propri abbonati 10 canali live.: TUTTI GLI ITALIANI QUALIFICATI ILCOMPLETO GIORNO PER GIORNO DELLEILDI(in grassetto leche assegnano le medaglie) SABATO 27 LUGLIO Ore 10:00 – -48kg femminile trentaduesimi Ore 10:00 – -60kg maschile trentaduesimi Ore 10:28 – -60kg maschile sedicesimi Ore 10:28 – -48kg femminile sedicesimi Ore 12:20 – -60kg ottavi maschili Ore 12:20 – -48kg ottavi femminili Ore 13:16 – -60kg quarti maschili Ore 13:16 – -48kg quarti femminili Ore 16:00 – -48 kg ripescaggi femminili Ore 16:17 – -48 kg semifinali femminili Ore 16:34 – -60 kg ripescaggi maschili Ore 16:51 – -60 kg semifinali maschiliOre 17:18 – -48 kg FINALE BRONZO femminileOre 17:28 – -48 kg FINALE BRONZO femminileOre 17:38 – -48kg FINALE ORO femminileOre 17:49 – -60kg FINALE BRONZO maschile Ore 17:59 – -60kg FINALE BRONZO maschileOre 18:09 – -60 kg FINALE ORO maschile DOMENICA 28 LUGLIO Ore 10:00 – -52 kg femminile trentaduesimi Ore 10:00 – -66 kg maschile trentaduesimi Ore 10:28 – -52 kg femminile sedicesimi Ore 10:28 – -66 kg maschile sedicesimi Ore 12:20 – -52 kg femminile ottavi Ore 12:20 – -66 kg maschile ottavi Ore 13:16 – -52 kg femminile quarti Ore 13:16 – -66 kg maschile quarti Ore 16:00 – -66 kg ripescaggi maschile Ore 16:17 – -66 kg maschile semifinali Ore 16:34 – -52 kg ripescaggi femminileOre 16:51 – -52 kg femminile semifinaliOre 17:18 – -66 kg maschile FINALE BRONZOOre 17:28 – -66 kg maschile FINALE BRONZOOre 17:38 – -66 kg maschile FINALE BRONZOOre 17:49 – -52 kg femminile FINALE BRONZO Ore 17:59 – -52 kg femminile FINALE BRONZOOre 18:09 – -52 kg femminile FINALE ORO LUNEDÌ 29 LUGLIO Ore 10:00 – -57 kg femminile trentaduesimi Ore 10:00 – -73 kg maschile trentaduesimi Ore 10:28 – -57 kg femminile sedicesimi Ore 10:28 – -73 kg maschile sedicesimi Ore 12:20 – -57 kg femminile ottavi Ore 12:20 – -73 kg maschile ottavi Ore 13:16 – -57 kg femminile quarti Ore 13:16 – -73 kg maschile quarti Ore 16:00 – -57 kg femminile ripescaggiOre 16:17 – -57 kg femminile semifinali Ore 16:34 – -73 kg maschile ripescaggi Ore 16:51 – -73 kg maschile semifinaliOre 17:18 – -57 kg femminile FINALE BRONZOOre 17:28 – -57 kg femminile FINALE BRONZOOre 17:38 – -57 kg femminile FINALE OROOre 17:49 – -73 kg maschile FINALE BRONZO Ore 17:59 – -73 kg maschile FINALE BRONZO Ore 18:09 – -73 kg maschile FINALE ORO MARTEDÌ 30 LUGLIO Ore 10:00 – -63 kg femminile trentaduesimi Ore 10:00 – -81 kg maschile trentaduesimi Ore 10:28 – -63 kg femminile sedicesimi Ore 10:28 – -81 kg maschile sedicesimi Ore 12:20 – -63 kg femminile ottavi Ore 12:20 – -81 kg maschile ottavi Ore 13:16 – -63 kg femminile quarti Ore 13:16 – -81 kg maschile quarti Ore 16:00 – -81 kg maschile ripescaggiOre 16:17 – -81 kg maschile semifinali Ore 16:34 – -63 kg femminile ripescaggiOre 16:51 – -63 kg femminile semifinaliOre 17:18 – -81 kg maschile FINALE BRONZO Ore 17:28 – -81 kg maschile FINALE BRONZOOre 17:38 – -81 kg maschile FINALE OROOre 17:49 – -63 kg femminile FINALE BRONZOOre 17:59 – -63 kg femminile FINALE BRONZOOre 18:09 – -63 kg femminile FINALE ORO MERCOLEDÌ 31 LUGLIO Ore 10:00 – -70 kg femminile trentaduesimi Ore 10:00 – -90 kg maschile trentaduesimi Ore 10:28 – -70 kg femminile sedicesimi Ore 10:28 – -90 kg maschile sedicesimi Ore 12:20 – -70 kg femminile ottavi Ore 12:20 – -90 kg maschile ottavi Ore 13:16 – -70 kg femminile quarti Ore 13:16 – -90 kg maschile quarti Ore 16:00 – -70 kg femminile ripescaggiOre 16:17 – -70 kg femminile semifinali Ore 16:34 – -90 kg maschile ripescaggi Ore 16:51 – -90 kg maschile semifinaliOre 17:18 – -70 kg femminile FINALE BRONZOOre 17:28 – -70 kg femminile FINALE BRONZOOre 17:38 – -70 kg femminile FINALE OROOre 17:49 – -90 kg maschile FINALE BRONZOOre 17:59 – -90 kg maschile FINALE BRONZO Ore 18:09 – -90 kg maschile FINALE ORO GIOVEDÌ 1 AGOSTO Ore 10:00 – -78 kg femminile trentaduesimi Ore 10:00 – -100 kg maschile trentaduesimi Ore 10:28 – -78 kg femminile sedicesimi Ore 10:28 – -100 kg maschile sedicesimi Ore 12:20 – -78 kg femminile ottavi Ore 12:20 – -100 kg maschile ottavi Ore 13:16 – -78 kg femminile quarti Ore 13:16 – -100 kg maschile quarti Ore 16:00 – -100 kg maschile ripescaggiOre 16:17 – -100 kg maschile semifinali Ore 16:34 – -78 kg femminile ripescaggi Ore 16:51 – -78 kg femminile semifinaliOre 17:18 – -100 kg maschile FINALE BRONZOOre 17:28 – -100 kg maschile FINALE BRONZOOre 17:38 – -100 kg maschile FINALE OROOre 17:49 – -78 kg femminile FINALE BRONZOOre 17:59 – -78 kg femminile FINALE BRONZOOre 18:09 – -78 kg femminile FINALE ORO VENERDÌ 2 AGOSTO Ore 10:00 – +78 kg femminile trentaduesimi Ore 10:00 – +100 kg maschile trentaduesimi Ore 10:28 – +78 kg femminile sedicesimi Ore 10:28 – +100 kg maschile sedicesimi Ore 12:20 – +78 kg femminile ottavi Ore 12:20 – +100 kg maschile ottavi Ore 13:16 – +78 kg femminile quarti Ore 13:16 – +100 kg maschile quarti Ore 16:00 – +78 kg femminile ripescaggiOre 16:17 – +78 kg femminile semifinali Ore 16:34 – +100 kg maschile ripescaggiOre 16:51 – +100 kg maschile semifinaliOre 17:18 – +78 kg femminile FINALE BRONZOOre 17:28 – +78 kg femminile FINALE BRONZOOre 17:38 – +78 kg femminile FINALE OROOre 17:49 – +100 kg maschile FINALE BRONZOOre 17:59 – +100 kg maschile FINALE BRONZOOre 18:09 – +100 kg maschile FINALE ORO SABATO 3 AGOSTO Ore 8:00 – Mixed team eliminatorieOre 8:00 – Mixed team ottavi Ore 9:40 – Mixed team quarti Ore 10:40 – Mixed team ripescaggiOre 11:15 – Mixed team semifinaliOre 16:00 – Mixed team FINALE BRONZO Ore 16:40 – Mixed team FINALE BRONZO Ore 17:20 – Mixed team FINALE ORO