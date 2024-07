Nuova edizione di ’Festival storie’ Apre la regina del fioretto Vezzali | | Bisogna essere sempre tenaci

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 11 luglio 2024) Storie inedite raccontante da personaggi del mondo dello spettacolo e non solo, musical, spettacoli teatrali tutti in chiave marchigiana, 24 appuntamenti che si articoleranno in circa 6 mesi e 12 comuni coinvolti. E’ questa la miscela di ‘Festival, manifestazione giunta alla sua quartache è stata presentata al Museo del cappello di Montappone. Sono stati i due direttori artistici: il maestro Saverio Marconi e Manu Latini a illustrare il programma, insieme a Fabio Paci responsabile esterno del progetto, oltre ai sindaci e assessori dei 12 comuni interessati: Belmonte Piceno, Grottazzolina, Montappone, Montefalcone Appennino, Santa Vittoria in Matenano, Servigliano e due nuovi entrati che sono Ortezzano e Ponzano di Fermo per il Fermano; Loro Piceno, Monte San Martino, Penna San Giovanni e Sant’Angelo in Ponzano per il Maceratese.