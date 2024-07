Non solo Travaglio e Lucarelli nel mirino di Chico Forti anche il segretario del sindacato di polizia penitenziaria Aldo Di Giacomo

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 11 luglio 2024) NonMarcoe Selvaggia. Nel “” dic’erauna terza persona, finora mai menzionata perché non era chiaro chi fosse. Ebbene, dagli accertamenti effettuati è emerso che si tratta diDigenerale dell’Spp, ildi. Come riporta Il Mattino di Padova il trio per cui l’uomo chiedeva ritorsioni e intimidazioni alla criminalità organizzata era quindi composto dal direttore e dalla firma del FattoQuotidiano e da un poliziotto-sindacalista. È stato un detenuto che avrebbe sentito la discussione trae un altro carcerato del penitenziario veronese di Montorio. La Procura di Verona ha aperto un fascicolo per indagare su quanto riferito da un operatore dell’istituto di pena, secondo il quale l’ex campione trentino gli avrebbe chiesto di contattare qualche ‘ndranghetista per mettere a tacere i due giornalisti e una terza persona.