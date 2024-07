Napoli | Hermoso l’Inter si defila

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di giovedì 11 luglio 2024) Mariosembra molto vicino al. Questo quanto scrive il noto portale di calciomercato “tuttomercatoweb.com”. Il difensore spagnolo sarebbe stato seguito anche dalche però si sarebbeta. Di seguito le parole del portale. IlvuoleIlcontinua ad essere molto interessato a Mario: il centrale ha lasciato l’Atletico Madrid a parametro zero e illo vorrebbe per aumentare le scelte a disposizione di Antonio Conte nel reparto difensivo, non pago degli arrivi di Rafa Marin e Buongiorno. Si continua a trattare sull’ingaggio tra le parti, ma gli azzurri sembrano determinati a portare a termine anche questo arrivo. Al contrario,sembra aver abbandonato la pista definitivamente: l’occasione a parametro zero era molto allettante ma la nuova politica societaria impone acquisti più orientati al futuro, quindi profili giovani e non costosi dal punto di vista dell’ingaggio, esattamente l’opposto di quanto richiede l’ex Atletico Madrid, che vede nel prossimo ingaggio l’occasione di strappare il ‘contratto della vita’.