Napoli doccia fredda per De Laurentiis | ricorso respinto

(Di giovedì 11 luglio 2024) Arriva un annuncio non piacevole per De: è stato ununeffettuato dal, confermata la multa. L’ultima stagione delè stata davvero piena di momenti di profonda tensione, che hanno acceso ancora di più un clima profondamente negativo attorno alla squadra partenopea. Il decimo posto ottenuto impone di ripartire da 0, ma c’era una questione ancora da risolvere. Si tratta di una vicenda risalente alla gara del 30 marzo alle ore 12.30, vigilia di Pasqua, contro l’Atalanta. Il presidente delDeera infatti furioso per la fissazione della data in quello slot e avrebbe preferito spostarla al lunedì. Il motivo di questa richiesta stava nel doppio impegno avuto dall’allora tecnico azzurro Calzona, il quale è anche il ct della Slovacchia ed era tornato dagli impegni con la Nazionale solo due giorni prima della gara.