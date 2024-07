Motori | Ferrari tutto pronto per la 6 Ore di San Paolo

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di giovedì 11 luglio 2024) A un mese di distanza dalla grande vittoria di Le Mans, laè pronta per assaporare l’emozione di scendere in pista nella 6 Ore di Sansul tracciato di Interlagos con la voglia di ripetere le grandi prestazioni messe in scena in terra transalpina. I piloti del Cavallino Rampante sono pronti per questa nuova, bella ed emozionate, sfida che potrebbe scrivere un’altra pagina bellissima della Rossa di Maranello all’interno del mondo della WEC., le parole dei tre piloti in vista della 6 Ore di San: “Siamo pronti” “Debuttare su una nuova pista come Interlagos, famosa inil mondo per le sue caratteristiche uniche, dopo aver vinto la 24 Ore di Le Mans, rappresenta qualcosa di molto speciale per me e per la squadra – ha dichiarato Antonio Fuoco – credo che salendo nell’abitacolo della 499P per le prime sessioni di prove libere proveremo un’emozione particolare.