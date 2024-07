Monitoraggio acque Ecco la lista dei bocciati e chi invece sorride

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 11 luglio 2024) Solo Luino puòre davanti ai risultati deldelledel Lago Maggiore sulla sponda varesina che la Goletta dei Laghi di Legambiente ha effettuato in sei punti. Ben cinque mostrano valori oltre i limiti, tre risultano fortemente inquinati: le foci dei torrenti Acqua Negra, a Ispra, Boesio a Laveno Mmmbello e il canale a Lisanza-Sesto Calende. Due inquinati: le foci del Bardello a Brebbia e del Tresa a Germignaga. L’unico punto a risultare entro i limiti di legge è quello in cui l’acqua è stata prelevata al lago, in corrispondenza dello scarico della terrazza di Piazza Garibaldi a Luino. "Siamo estremamente soddisfatti - commenta Francesca Porfiri, assessore ai lavori pubblici e manutenzioni di Luino -.Quanto emerso ci dice che siamo sulla strada giusta e, cosa ben più importante, sottolinea quanto i cantieri di Alfa Srl volti all’ammodernamento della rete fognaria e alla depurazione siano fondamentali per il benessere del lago.