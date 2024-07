Melina del governo sul caporalato E Lollobrigida fa lo scaricabarile

Leggi tutta la notizia su lanotiziagiornale

(Di giovedì 11 luglio 2024) Secondo l’osservatorio Placido Rizzotto della Cgil, il fenomeno dello sfruttamento nelle campagne italiane riguarda 230mila lavoratori. Donne e uomini che vengono sfruttati e sottopagati. In media la paga è 20 euro al giorno per 10/14 ore di lavoro. L’ultima storia di abusi, schiavismo e, arriva dalle Langhe. Prende il nome da un arnese, un bastone di ferro, utilizzato per picchiare un bracciante tra i filari, a Neive (Cuneo), l’operazione Iron Rod, condotta dalla squadra mobile della questura di Cuneo e coordinata dalla Procura di Asti. L’ultima storia diarriva dalle Langhe Il responsabile dell’aggressione filmata da un cellulare, un caporale marocchino, è finito ai domiciliari insieme a un altro indagato, di nazionalità macedone.