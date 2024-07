Ludo | dal 12 luglio il singolo d’esordio Seminudi

Leggi tutta la notizia su laprimapagina

(Di giovedì 11 luglio 2024) Dal 122024 sarà disponibile sulle piattaforme digitali di streaming e in rotazione radiofonica “”, il nuovodi. “” è un brano che parla di un legame intenso e puro che permane nonostante la volontà di entrambi di provare a voltare pagina. Come un fuoco dentro, l’amore, è una luce che ti aspetta nelle notti più buie e ti cura contro ogni male. Riesci a ritrovare la calma nonostante spesso si mettano dei muri per proteggersi dalle delusioni che possono scaturire da un amore che finisce, però è inutile opporsi al bene di stare insieme a qualcuno e anche sul baratro continuerai a cercare gli abbracci, le mani senza badare alle conseguenze. Il ritornello è una richiesta di restare ancora e ritrovarsia ricucire i tagli delle sofferenze.