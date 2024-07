Le mucillagini che vanno e vengono | Ora sono diradate ma non sparite Mai a questo livello dal 1989 a oggi

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 11 luglio 2024) Leprobabilmente un "regalo" che il Po e gli altri grandi fiumi stanno facendo all’Adriatico. Anche se le cause di questa "esplosione di muco"ancora tutte da accertare, la scienza ha già qualche piccola certezza. Perabbiamo chiesto lumi alla professoressa Antonella Penna, del dipartimento di Scienze Biomolecolari dell’Università di Urbino, che ha diretto per anni il Laboratorio di biologia marina di viale Trieste. Dottoressa Penna a cosa dobbiamosgradito ritorno? "E’ probabilmente causato dalle alte temperature dell’acqua del mare, dalla stabilità della colonna d’acqua e dagli apporti fluviali, ovvero la grande quantità di scarichi di fiumi, soprattutto dal Po, dovuti alle forti piogge diperiodo in Nord d’Italia.