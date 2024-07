Incidente sulla Strada 30 | 5 Braccianti Marocchini Feriti Uno in Codice Rosso

Leggi tutta la notizia su abruzzo24ore.tv

(Di giovedì 11 luglio 2024) L'Aquila - Nella tarda mattinata di oggi, un gravele ha coinvolto cinqueagricoli di nazionalità marocchina nella piana del Fucino, precisamente sul territorio comunale di Ortucchio. Lo scontro è avvenuto tra un fuorie un'Alfa 147, con entrambi i veicoli che hanno subito danni significativi, costringendo l'intervento dei vigili del fuoco dell'Aquila per il recupero delle vittime rimaste intrappolate nelle lamiere. I cinque lavoratori, tuttigravemente, hanno riportato diverse fratture. Quattro di loro sono stati trasportati con un'ambulanza del 118 all'ospedale di Avezzano, mentre il quinto è stato evacuato in elicottero all'ospedale San Salvatore dell'Aquila, in condizioni critiche e con prognosi riservata.