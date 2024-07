Il principe Harry ricorda il momento straziante dopo l’incidente di Diana

Leggi tutta la notizia su velvetmag

(Di giovedì 11 luglio 2024) Ilhato ilin cui re Carlo lo informò che sua madre, lassa, era rimasta coinvolta in un incidente stradale a Parigi. A seguito di quel terribile evento Ladyperse la vita. Il 31 agosto 1997 il duca di Sussex e suo fratello maggiore, ilWilliam appresero che, Dodi Al Fayed e il loro autista Henri Paul erano morti in un incidente. Nella suo libro di memorie intitolato Spare, ilracconta di come re Carlo lo abbia informato deldi Lady. Nel suo racconto afferma che si sedette a bordo del letto e gli raccontò la notizia con frasi che gli sono rimaste impresse “come proiettili in un bersaglio per freccette“. Ha scritto: “Mi guardava in modo strano, un modo in cui non mi aveva mai guardato prima“.