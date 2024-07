Il Napoli di Conte parla Bucchi

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di giovedì 11 luglio 2024) L’ex giocatore delCristianè intervenuto a Radio Marte. Di seguito le sue dichiarazioni rilasciate nella trasmissione ‘ForzaSempre’. “Alla squadra partenopea non so se serve anche una mezz’ala alla Zielinski, dipende da come vorrà giocare. Perché se pensa di giocare con un centrocampo a due non penso che ce ne sia bisogno. Di Lorenzo secondo me può giocare da ‘braccetto’, perchè è un ruolo che ricopriva in un certo senso anche con Spalletti”., Di Lorenzo e Olivera “Perché da terzino veniva a giocare dentro per costruire il gioco, lasciando l’ampiezza a Politano. Inoltre, con il passare degli anni, chi è abituato a giocare da terzino, avendo capacità tattica e bravura nel palleggio come lui, può fare molto bene nel ruolo di ‘braccetto’.