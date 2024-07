Il Giro d’Italia Women parte da via Tamerici

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 11 luglio 2024), la sesta tappa della 35esima edizione prende il via da San Benedetto. Venerdì 12 luglio cicliste sulla linea dinza in viale delleper una tappa a cavallo tra Marche e Abruzzo. La tappa si svilupperà per 159 chilometri, dalla costa marchigiana verso le vicine colline per poi passare nell’entroterra abruzzese fino a raggiungere il traguardo di Chieti, con un dislivello complessivo di circa 2mila metri. A detta degli stessi organizzatori si tratta di una tappa costellata di saliscendi, dovuti alla presenza dei poggi e delle vallate che caratterizzano la zona costiera fra le due regioni limitrofe. La maggiore difficoltà risiede negli ultimi chilometri, con l’aumento delle pendenze per raggiungere il capoluogo teatino.