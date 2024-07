Il Fulham conferma il trasferimento di Palhinha al Bayern Monaco

Leggi tutta la notizia su justcalcio

(Di giovedì 11 luglio 2024) 2024-07-11 10:55:53 Cari lettori di JustCalcio.com, siamo felici di proporvi questa news appena arrivata in redazione: Secondo Sky Sports, Joaoè passato alper una cifra pari a circa 43,3 milioni di sterline. Il centrocampista aveva ancora quattro anni di contratto con il Craven Cottage, ma aveva chiarito che gli sarebbe piaciuto unirsi ai giganti della Bundesliga., 29 anni, sembrava intenzionato a lasciare West London a gennaio, ma il suoè stato bloccato all’ultimo minuto. All’inizio dell’estate, un’offerta delera stata respinta, ma il nuovo allenatore Vincent Kompany ha finalmente trovato il suo uomo, che raggiungerà la star della Premier League Michael Olise in Germania. Il responsabile della strategia Tony Khan ha affermato: “Joaoè stato un giocatore fantastico per ilda quando si è unito a noi nel luglio 2022.