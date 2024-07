Il caporalato è un crimine ma il silenzio è complice

Leggi tutta la notizia su lanotiziagiornale

(Di giovedì 11 luglio 2024) Rajwinder Sidhu Singh, 38 anni, è morto nei campi del Tarantino. Un’altra vittima del sistema di sfruttamento che sostiene la nostra economia agricola. La storia si ripete: un malore, una versione dei fatti poco convincente, un’indagine per omicidio colposo e. I fatti parlano chiaro. Il datore di lavoro racconta di averlo trovato svenuto. I sanitari non ci credono. L’autopsia solleva dubbi. I soccorsi, probabilmente, non sono stati tempestivi. Come nel caso di Satnam Singh a Latina, morto dissanguato dopo un’amputazione sul lavoro. Non è un caso isolato. È un sistema. Un meccanismo ben oliato che trasforma esseri umani in merce usa e getta. Ilnon è un’aberrazione, ma la norma. Un ingranaggio necessario per mantenere i prezzi bassi e i profitti alti.