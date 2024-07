Fondotinta estate 2024 | i migliori sono compatti Ecco perché

Leggi tutta la notizia su amica

(Di giovedì 11 luglio 2024) Da scegliere in polvere o crema a seconda del tipo di pelle – grassa nel primo caso, più arida nel secondo -, ii perfetti compagni di viaggio per l’. Il loro stato solido consente loro, infatti, di superare i controlli in aeroporto. Il tutto senza rinunciare al formato full-size. Ma non solo, i nuovirisultano comodi su più fronti: promettono una buona copertura, tendenzialmente stratificabile, posessere applicati con i polpastrelli,long-lasting e anche versatilise si posseggono diverse nuance è possibile realizzare una base viso completa senza la terra o il correttore.