Fifa e Uefa lettera di minacce all’Italia | Figc a rischio sospensione con emendamento Mulè E niente Europei 2032

(Di giovedì 11 luglio 2024) Roma, 11 luglio 2024 –, in unacongiunta, avvertono l’Italia: sanzioni severe in caso di adozione dell'al dl sport, che stravolge l'organizzazione federale esistente. “Se dovesse essere adottato – è scritto in una– e reso esecutivo nella sua formulazione originale, o anche in una nuova con sostanzialmente gli elementi trattati, non ci sarebbe altra scelta che sottoporre la questione agli organi competenti per l'esame di misure, inclusa un'eventualedella. Che tra l'altro renderebbe incompatibile l'Italia quale Paese co-ospitante degli”. L',intanto, è stato accantonato, come sottolineato dal ministro dello Sport, Andrea Abodi: “Abbiamo un obiettivo, che è quello di trovare armonia e sintonia, ora cercheremo il modo migliore per raggiungerlo”.