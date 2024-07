Falevolti e Ciappi show Rimonta da campioni E il Match Ball va in B2

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di giovedì 11 luglio 2024) Si conclude in bellezza il campionato di serie C maschile delFirenze, con una promozione inaspettata in serie B2. Nello spareggio di ritorno contro il Dlf Alessandria, dopo la sconfitta 4-2 dell’andata, i ragazzi fiorentini capitanati dal maestro Capecchi sono riusciti a ribaltare il risultato al termine di 11 ore di battaglia vincendo al doppio di spareggio. I primi singolari si concludono con le vittorie al terzo set di Lorenzoed Edoardo. Saverio Piragino vince 6-3 6-1 il singolare numero 4 mentre Martino Guidotti viene sconfitto 6-4 6-1. Si va così ai doppi sul punteggio complessivo di 5 incontri pari. Il primo doppio viene vinto daper 6-1 7-5, mentre il secondo doppio va ad Alessandria che supera Guidotti e Caforio.