Dumfries ci ripensa | Rigore mia responsabilità Potevamo vincere!

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di giovedì 11 luglio 2024)dopo la partita Olanda-Inghilterra terminata sul punteggio di 1-2, dopo la partita in un’intervista realizzata da NOS hato all’errore del fallo dapoi realizzato da Harry Kane. DOPO LA PARTITA – Denzelall’errore e ammette: «Mi assumo ladell’errore, perdere così fa ancora più male. Ho provato a bloccare la palla e ho preso Kane, il contatto c’è stato, non l’ho fatto apposta. Ho avuto come l’impressione chequesta partita, soprattutto se fossimo andati ai tempi supplementari». Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (Inter-News) e il link al contenuto originale (ci: «mia