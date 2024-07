Copa America Lautaro Martinez e l’Argentina | l’avversaria in finale!

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di giovedì 11 luglio 2024) Nella nottehanno scoperto l’avversario indi. Alle 2 si è giocata Uruguay-Colombia. LA– Inditroverà la Colombia. I Cafeteros nella notte hanno battuto per 1-0, grazie al gol di Lerma la nazionale guida dal ‘Loco’ Bielsa. Dunque, finalissima molto bella e interessante per la Seleccion, chiamata a difendere il titolo vinto l’ultima volta volta., in semicontro il Canada, ha giocato solamente un quarto d’ora ed è stata l’unica partita della competizione in cui non si è reso protagonista. Il capitano dell’Inter, infatti, ha messo a referto quattro gol durante la fase a gironi trascinando Leo Messi e compagni.verso un’altra: l’Inter tifa per lui! ABITUDINE – Il match tra Argentina e Colombia si disputerà domenica notte (ore 2 italiane) al Sun Life Stadium di Miami.