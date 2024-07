Chaos Walking come finisce? Spiegazione del finale e informazioni sul sequel

Leggi tutta la notizia su nonsolo.tv

(Di giovedì 11 luglio 2024) “” è un film ambientato in un futuro distopico su un pianeta lontano chiamato Nuovo Mondo. Qui, un’infezione misteriosa fa sì che i pensieri di tutti siano udibili da chiunque, eliminando la privacy e creando una società turbolenta. La trama La storia si svolge nel 2257 d.C., in un periodo in cui gli uomini sul Nuovo Mondo sono afflitti dal “Rumore”, una condizione che rende i pensieri di ogni persona udibili da chiunque. Dopo una guerra civile contro la specie indigena del pianeta, chiamata Spackle, tutte le donne e metà degli uomini sono morti. Il giovane Todd Hewitt vive con i suoi padri adottivi, Ben e Cillian, nel piccolo insediamento di Prentisstown, dove il sindaco David Prentiss governa con pugno di ferro. Un giorno, Todd scopre un’astronave precipitata e incontra Viola Eade, l’unica sopravvissuta.