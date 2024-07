Caserta | ladri tentano di svaligiare condominio arrestati dai Falchi

Leggi tutta la notizia su casertanotizie

(Di giovedì 11 luglio 2024)diun’abitazione, ma vengono beccati dai. È accaduto in undi, dove due soggetti del napoletano, di 49 e 35 anni, sono finiti in manette per tentato furto. La presenza di persone sospette nella palazzina della zona “167” diha spinto alcuni residenti a chiedere l’intervento della polizia; sono intervenuti sul posto poliziotti iper un controllo dell’area. Individuato il, hanno intercettato due persone, che, alla vista dei poliziotti, hanno provato a scappare. Dopo un inseguimento, sono stato bloccati e condotti in Questura. Gli accertamenti hanno consentito di verificare che, poco prima, i due avevano provato ad entrare in un appartamento del quarto piano dello stabile.