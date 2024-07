Caldo africano allerta rossa | domani il livello massimo delle temperature in undici città

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di giovedì 11 luglio 2024)sempre più feroce sull’Italia che si prepara a vivere altre giornate roventi in un quadro meteo estremo. Oggi, 11 luglio, saranno 7 ledella contrassegnate dal ‘bollino rosso’ – ildi3, quello– secondo il bollettinoondate di calore del ministero della Salute. Sui 27 capoluoghi monitorati, giovedì 11 luglio appaiono in rosso Campobasso, Frosinone, Latina, Perugia, Rieti, Roma e Trieste. E venerdì 12 luglio si salirà a 11con3: Bologna, Campobasso, Firenze, Frosinone, Latina, Perugia, Pescara, Rieti, Roma, Trieste e Viterbo. L’afa dovrebbe risparmiare solo Genova e Napoli, gli unici capoluoghi per cui oggi eè previsto bollino verde (di0). Sul resto d’Italia dominano il giallo (1) e l’arancione (2).