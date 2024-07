’Boys Don’t Cry’ dei The Cure La sfida alla mascolinità tradizionale

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di giovedì 11 luglio 2024) Direi che mi dispiace se pensassi che ti farebbe cambiare idea. Ma so che questa volta ho detto troppo. Sono stato troppo crudele. Cerco di riderci sopra. Di coprire tutto con le bugie. Provo e ci rido sopra. Nascondendo le lacrime agli occhi. Perché i ragazzi non piangono. I ragazzi non piangono. Mi getterei ai tuoi piedi. E ti chiederei perdono. Ti supplicherei. Ma so che è troppo tardi. E ora non c’è niente che possa fare. Così cerco di riderci sopra. Coprendo tutto con le bugie. Cerco di riderci sopra. Nascondendo le lacrime agli occhi. Perché i ragazzi non piangono. Musica e parole di un ispirato Robert Smith per i Theagli inizi.è il secondo singolo della band britannica, il più famoso e celebrato. Il brano, pubblicato nel 1979, svetta anche nella riedizione americana dell’album di esordio ’Three Imaginary Boys’, simbolo della scena new wave e di quella dark internazionale, di cui questa canzone è quasi un manifesto programmatico.