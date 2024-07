Bologna è caccia al dopo Zirkzee | Ioannidis in pole ma la pista non è semplice

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di giovedì 11 luglio 2024), 11 luglio 2024 – Giovanni Sartori e Marco Di Vaio attendono. Il calciomercato è lungo ed estenuante ma sul tavolo del Direttore dell’Area Tecnica e del Direttore Sportivo c’è unformato Champions da costruire e per farlo serviranno innesti che possano mantenere alto il livello dei rossoblu che quest’anno hanno intenzione di essere competitivi su tre fronti. Gli innesti di Holm, Miranda e Cambiaghi hanno dato la prima scossa ma serviranno sicuramente altre pedine da mettere a disposizione di Italiano. I nomi per l’attacco In primis un attaccante perché, non è un segreto, Joshuaha le valigie in mano e già questa settimana potrebbe accasarsi al Manchester United. Come aveva più volte anticipato Sartori, l’olandese era l’unica operazione in cui ilnon aveva il coltello dalla parte del manico ma ora sono proprio gli emiliani ad avere fretta: l’uscita della punta ex Bayern Monaco porterà ad un domino importante che consentirà agli uomini mercato di Saputo di affondare il colpo per la nuova punta da mettere a disposizione di Vincenzo Italiano.