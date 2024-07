Anche la Germania si è convinta Il governo pronto a vietare Huawei e Zte

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di giovedì 11 luglio 2024) Alla fine il pressing ha dato i suoi frutti. Erano anni che gli Stati Uniti chiedevano alladi slegarsi dalla tecnologia cinese, considerata una minaccia per la sicurezza nazionale. E per altrettanto tempo Berlino ha resistito. Fino a oggi. I maggiori operatori delle telecomunicazioni si sarebbero accordati con ilpromettendo di rimuovere i componenti realizzati dae Zte che hanno acquistato entro il 2026. Da qui al 2029, invece, provvederanno a eliminare quelli presenti dalle Radio Access Network, la parte di una rete mobile più sensibile che collega i dispositivi degli utenti al cloud. Mancando ancora l’ufficialità dell’accordo alcuni dettagli potrebbero venire rivisti, ma il nodo della questione rimane. Come sottolinea WDR, primo a riferire dell’incontro tra esponenti del ministero dell’Interno e aziende del settore, già da tempo la Deutsche Telekom, Vodafone e Telefónica avevano cominciato a slegarsi dalla tecnologia cinese.