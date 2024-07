Alec Baldwin in tribunale per la sparatoria di Rust | iniziato il processo

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di giovedì 11 luglio 2024) L'attore è imputato nelche lo vede accusato di omicidio colposo per la morte di Halyna Hutchins.si è presentato inper il primo giorno di udienza nelin cui è accusato di omicidio colposo in Nuovo Messico, per quanto accaduto sul set di, con la morte della direttrice della fotografia Halyna Hutchins e il ferimento del regista Joel Souza. L'attore, accompagnato dalla moglie Hilaria e dal fratello Stephen, rischia fino a 18 mesi di carcere se dovesse essere condannato per laavvenuta sul set del film nel mese di ottobre 2021. Ad aprire ilè stata la procuratrice Erlinda Johnson. L'accusa Johnson ha dichiarato in aula:"È semplice e chiaro. .