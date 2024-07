WWE | Trattative in corso con i Glasgow Rangers per una collaborazione

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di mercoledì 10 luglio 2024) Il PLE Clash at the Castle, che si è svolto lo s15 giugno apotrebbe aver lasciato un segno indelebile sulla città. Pare, infatti, che la squadra di calciovoglia collaborare con la WWE. Il legame fra le due parti è da ricercare in una polemica sorta durante il PLE, secondo cui un articolo del merchandising risultava troppo simile alla divisa della squadra di calcio. Da cosa nasce cosa Durante una riunione del comitato dei tifosi deiè stato fatto il nome della WWE, e la squadra stessa si è detta disponibile ad una. Natalie Nairn, Business Growth Director dei, ha dichiarato che sarebbero inper unacon la WWE, e che l’interesse nello stabilire unrapporto di lavoro con il colosso del wrestling sia nato proprio in seguito all’incidente relativo al merchandising.