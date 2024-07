Turismo | barriere digitali ostacolo per 13 milioni di disabili

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di mercoledì 10 luglio 2024) Roma – Ilcome opportunità di condivisione, inclusione sociale, equità. Non in Italia, purtroppo, dove secondo il report di AccessiWay Italy, start up under 30 impegnata a promuovere l’accessibilità digitale, le, apparentemente meno visibili, sono al pari di quelle fisiche il veroche impedisce ad oltre 13di cittadini che vivono una forma dità di godere il diritto di viaggiare ed usufruire dei servizi offerti dal Paese. Il report di AccessiWay Italy è stato redatto per esaminare lo stato attuale dell’accessibilità digitale nei siti web turistici gestiti dalle pubbliche amministrazioni italiane, con un focus particolare sui siti regionali, su quelli delle province autonome di Trento e Bolzano e sul portale del ministero del