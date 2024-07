Trusendi e Gori trionfano all’Open

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 10 luglio 2024) Una manifestazione di notevole successo. Sono stati Walter, già maestro del Circolo Tennis Montecatini La Torretta, e Matildedel Circolo Tennis Firenze i vincitori della nona edizione del Montecatini Open, torneo organizzato dal Circolo Tennis Montecatini in memoria di Franco Fabiani dell’omonima, rinomata gioielleria. Nelle finali, seguitissime,ha avuto la meglio di Valerio Perruzza (i due sono entrambi classificati 2.1), mentrel’ha spuntata su Alessandra Anghel del Tennis Club Pistoia. Considerevole la presenza di pubblico per gli atti conclusivi e l’intera durata della competizione: tanta gente ha affollato i campi della Torretta, tanto da far commentare gli organizzatori "ci riteniamo soddisfatti della riuscita di questo evento, tanto atteso da tutto il Circolo e dai suoi soci.