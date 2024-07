Stretta di Valditara via i cellulari anche per studiare

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di mercoledì 10 luglio 2024) Dallo stop aiin classeper scopi didattici fino al ritorno al diario cartaceo per riabituare i ragazzi a scrivere. E' quanto indicano nero su bianco le circolari firmate dal ministro dell'Istruzione e del Merito, Giuseppe, illustrate nel corso di un convegno a Palazzo San Macuto, a Roma, tra gli applausi del pubblico in sala. Tablet e computer dovranno essere utilizzati sotto la guida del docente, per gli smartphone, invece, la- che coinvolge gli alunni più piccoli, fino alle scuole medie - è più severa. Se fino a poco fa era permesso l'utilizzo dei dispositivi, previa autorizzazione dell'insegnante, per finalità didattiche, da settembre i telefonini saranno infatti banditi in classe per qualsiasi scopo. Il ministro lo aveva preannunciato alcuni mesi fa, ora è arrivata la firma alla circolare.