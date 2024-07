Stop a sberle e sculacciate i metodi della vecchia generazione di genitori non funzionano | la critica della giovane mamma Jasmine Jones su TikTok

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 10 luglio 2024) “Ora vai a letto senza cena per punizione”,quando si fa qualche marachella. Insomma i“educativi”nona detta degli esperti, pedagogisti e anche le mamme dell’ultimasono contrari a questo tipo di modus operandi. Lo spiega bene ladi 23 anniche sucondivide la sua esperienzaale ed educativa. La content creator punta al dialogo e ad alimentare l’aspetto emotivocrescita. “Cose che i nostrifacevano/dicevano che non faremo con i nostri figli” è il titolospiegazione su cosa non bisogna assolutamente fare con i propri figli Anzitutto non è giusto mandare a letto i bimbi senza cena (“il cibo non è un premio, è un diritto umano fondamentale“).