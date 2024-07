Sportilia Il premio è una festa

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 10 luglio 2024) Le note di ‘Romagna mia’ cantate dai premiati, dagli organizzatori e dal folto pubblico sotto la guida di Moreno Conficconi ‘il Biondo’: questo momento ha suggellato l’edizione numero 26 delnazionale‘sport e non solo’ di Santa Sofia, nell’area verde del Parco della Resistenza tra alberi secolari e sculture contemporanee di artisti internazionali. Era l’edizione della ripartenza un anno dopo l’alluvione. Il patron della manizione Franco Aleotti, grazie anche allo staff che non si è risparmiato nell’allestire l’area, in apertura ha voluto ringraziare il comitato d’onore, i premiati, le istituzioni e i sostenitori ricordando con orgoglio che proprio "avengono premiate da sempre le eccellenze in campo non solo sportivo, ma anche delle professioni, della cultura e delle arti".