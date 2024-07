Scoppia la rissa e spunta un coltello Quattro i feriti aggressore in fuga

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di mercoledì 10 luglio 2024) Un diverbio fra due soggetti all’interno del negozio aperto h24, e poi laappena fuori, a due passi dalla piazza Garibaldi recintata per cantieri. All’improvviso, nelle mani di uno dei due contendenti,un: al termine della sequenzalievi, solo due dei quali medicati in ospedale. Gli altri due, raggiunti dalla lama superficialmente alle braccia, hanno rifiutato il trasporto in ambulanza. L’accoltellatore si è allontanato prima che sul posto giungessero le pattuglie dei carabinieri. Sarebbe già stato identificato. Lasi è consumata poco dopo le 22,30 di lunedì nell’area fra piazza Garibaldi, via Vittorio Veneto e via Verdi, su cui si affaccia, fra altri esercizi, un negozio multietnico di alimentari e servizi.