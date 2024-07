Roma spari nel centro commerciale | ladri armati cercano di rapinare una gioielleria

Leggi tutta la notizia su ilcorrieredellacitta

(Di mercoledì 10 luglio 2024)instamattina. Si sono vissuti momenti di grande paura, intorno alle 10 e 30 di oggi, mercoledì 10 luglio, in undiEst stamattina a causa dell’esplosione di alcuni colpi di arma da fuoco. Non si sa ancora nel dettaglio cosa sia successo, al momento si sa solo che una volta dentro il negozio di preziosi,di pistola, sono partiti alcuni colpi. pistola – ilcorrieredellacitta.comSembrerebbe che a sparare siano stati sia i delinquenti che volevano mettere a segno il furto, sia i vigilanti che hanno cercato di fermarli. Al momento grazie alla testimonianza di quanti hanno assistito alla veloce sequenza dei fatti, sembrerebbe che isiano riusciti a scappare a bordo di una Punto grigia. Saranno le forze dell’ordine a cercare di identificare i malviventi, forse anche grazie ai video di sorveglianza posti nellae magari anche in altri punti del