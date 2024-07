Riunioni infuocate | la giunta resta al palo

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 10 luglio 2024) La quadra sullanon è stata ancora trovata a più di una settimana dalla proclamazione a sindaco di Francesco Pirani. L’altra sera una riunione infuocata, tra il sindaco Francesco Pirani e le Liste civiche latiniane con varie pretese espresse sugli assessorati, sulle deleghe, sulle presidenze e cda delle partecipate. Ancora nulla di fatto però e si teme che i nomi saranno fatti dal sindaco lunedì al primo Consiglio. Non sono esclusi quindi scontri in Sala Gialla. Lunedì sera intanto all’oratorio di San Marco il primo cittadino ha partecipato consiglio di quartiere Osimo 1-Versante Nord con particolare focus sulla chiusura dei Tre Archi e la rivoluzione viabilità appena ripartita per permettere i lavori di restyling dell’ingresso cittadino.