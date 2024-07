Olimpiadi Parigi 2024 canoa | calendario programma orari e tv di tutte le gare

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di mercoledì 10 luglio 2024) Ilconledialledi. Dal 27 luglio al 1 agosto si parte con lo slalom maschile e femminile, dal 2 agosto spazio alla novità del kayak cross, mentre dal 6 al 10 in scena lesprint. Tutti gli eventi si svolgeranno al Vaires-sur-Marne Nautical Stadium, la struttura consegnata nel giugno del 2019 e capace di ospitare sino a 24.000 spettatori.IN TV – Sarà possibile seguire la manifestazione a cinque cerchi in chiaro sui canali Rai, in più a disposizione degli appassionati ci sarà Discovery+, conben10 canali a disposizione degli abbonati.: TUTTI GLI ITALIANI QUALIFICATI ILCOMPLETO GIORNO PER GIORNO DELLEILCOMPLETO DELLA(In grassetto leche assegnano le medaglie) SABATO 27 LUGLIO Ore 15:00 – Slalom C1 maschile batterie 1ª run Ore 15:50 – Slalom K1 femminile batterie 1ª run Ore 17:10 – Slalom C1 maschile batterie 2ª run Ore 18:00 – Slalom K1 femminile batterie 2ª run DOMENICA 28 LUGLIO Ore 15:30 – Slalom K1 femminile semifinaleOre 17:45 – Slalom K1 femminile FINALE LUNEDÌ 29 LUGLIO Ore 15:30 – Slalom C1 maschile semifinaleOre 17:30 – Slalom C1 maschile FINALE MARTEDÌ 30 LUGLIO Ore 15:00 – Slalom C1 femminile batterie 1ª run Ore 16:00 – Slalom K1 maschile batterie 1ª run Ore 17:10 – Slalom C1 femminile batterie 2ª run Ore 18:10 – Slalom K1 maschile batterie 2ª run MERCOLEDÌ 31 LUGLIO Ore 15:30 –Slalom C1 femminile semifinaleOre 17:25 –Slalom C1 femminile FINALE GIOVEDÌ 1 AGOSTO Ore 15:30 – Slalom K1 maschile semifinaleOre 17:30 – Slalom K1 maschile FINALE VENERDÌ 2 AGOSTO Ore 15:30 – Kayak cross femminile time trial Ore 16:40 – Kayak cross maschile time trial SABATO 3 AGOSTO Ore 15:30 – Kayak cross femminile Round 1 Ore 16:40 – Kayak cross maschile Round 1 Ore 18:05 – Kayak cross femminile ripescaggi Ore 18:45 – Kayak cross maschile ripescaggi DOMENICA 4 AGOSTO Ore 15:30 – Kayak cross maschile batterie Ore 16:40 – Kayak cross femminile batterie LUNEDÌ 5 AGOSTO Ore 15:30 – Kayak cross femminile quarti di finale Ore 15:52 – Kayak cross maschile quarti di finale Ore 16:15 – Kayak cross femminile semifinali Ore 16:28 – Kayak cross maschile semifinaliOre 16:43 – Kayak cross femminile FINALE BRONZOOre 16:48 – Kayak cross maschile FINALE BRONZO Ore 16:55 – Kayak cross femminile FINALE ORO Ore 17:00 – Kayak cross maschile FINALE ORO MARTEDÌ 6 AGOSTO Ore 9:30 – K4 500 m maschile batterie Ore 10:00 – K4 500 m femminile batterie Ore 10:30 – C2 500 m maschile batterie Ore 11:00 – C2 500 m femminile batterie Ore 11:30 – K2 500 m maschile batterie Ore 12:10 – K2 500 m femminile batterie Ore 13:10 – K4 500 m maschile quarti di finale Ore 13:20 – C2 500 m femminile quarti di finale Ore 13:50 – C2 500 m maschile quarti di finale Ore 14:10 – K2 500 m femminile quarti di finale Ore 14:30 – K2 500 m maschile quarti di finale MERCOLEDÌ 7 AGOSTO Ore 9:30 – K1 500 m femminile batterie Ore 10:40 – K1 1000 m maschile batterie Ore 11:40 – C1 1000 m maschile batterie Ore 13:30 – K1 500 m femminile quarti Ore 14:10 – K1 1000 m maschile quarti Ore 14:40 – C1 1000 m maschile quarti GIOVEDÌ 8 AGOSTO Ore 10:30 – C1 200 m femminile batterie Ore 11:20 – C2 500 m maschile semifinali Ore 11:40 –K4 500 m femminile semifinali Ore 11:50 – K4 500 m maschile semifinali Ore 12:40 – C1 200 m femminile quarti Ore 13:20 – C2 500 m maschile finale BOre 13:30 – C2 500 m maschile FINALE A Ore 13:40 – K4 500 m femminile FINALE A Ore 13:50 – K4 500 m maschile FINALE A VENERDÌ 9 AGOSTO Ore 10:30 – C2 500 m femminile semifinali Ore 10:50 – K2 500 m femminile semifinali Ore 11:10 – K2 500 m maschile semifinali Ore 11:30 – C1 1000 m maschile semifinali Ore 12:40 – C2 500 m femminile finale BOre 12:50 – C2 500 m femminile FINALE AOre 13:00 – K2 500 m femminile finale BOre 13:10 – K2 500 m femminile FINALE AOre 13:20 – K2 500 m maschile finale B Ore 13:30 – K2 500 m maschile FINALE A Ore 13:40 – C1 1000 m maschile finale B Ore 13:50 – C1 1000 m maschile FINALE A SABATO 10 AGOSTO Ore 10:30 – K1 500 m femminile semifinali Ore 11:10 – K1 1000 m maschile semifinali Ore 11:40 – C1 200 m femminile semifinali Ore 12:40 – K1 500 m femminile finale C Ore 12:50 – K1 500 m femminile finale BOre 13:00 – K1 500 m femminile FINALE AOre 13:10 – K1 1000 m maschile finale BOre 13:20 – K1 1000 m maschile FINALE AOre 13:40 – C1 200 m femminile Finale B Ore 13:50 – C1 200 m femminile FINALE Ae tv dileSportFace.