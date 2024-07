Miwa Energia l’ala Giuseppe Ordine ritorna nel Sannio

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di mercoledì 10 luglio 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoLaCestistica Benevento è entusiasta di annunciare il ritorno delgrande, uno dei migliori giocatori dello scorso anno nel girone della Puglia di Serie C., già noto ai tifosi beneventani per le sue stagioni 2020/2021 e 2021/2022, ha avuto un’annata straordinaria con il Canusium Basket, vincendo la C con 28 presenze e 563 punti, con una media di 20,1 punti a partita e un impressionante best stagionale di 39 punti. Ancora giovane a 26 anni e con i suoi 205 cm di altezza,ha un fisico imponente che lo rende una garanzia non solo a canestro ma anche sui rimbalzi in difesa. Ha maturato esperienza in varie squadre, tra cui Caserta, Vieste, Casavatore, Cercola ed Ercolano, e si appresta a vivere la sua prima esperienza in B.