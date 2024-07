Mietta oggi ospite di Punto Raduo

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 10 luglio 2024) E’la protagonista didi “Cartoline digitali” il programma condotto da Luca Doni e realizzato in collaborazione con Alex Galli in onda alle 14 suRadio Cascinaa. La cantante presenterà il suo nuovo singolo “Bang” che è un gran bel tormentone estivo le sue straordinarie capacità vocali. Il disco è già in rotazione radiofonica accompagnato da un videoclip visibile sul web (https://www.youtube.com/watch?v=rQh-pGgvwZc&abchannel=OFFICIAL)” con la regia di Mauro Russo. Il brano, scritto da Gianclaudia Franchini,e Marco Rettani e composto da Gianclaudia Franchini e Luca Serpenti, è prodotto da "Serpenti" al Serpenti Music Studio (Dischi dei sognatori/ Dafra Srl/ Ada Music Italy).”Desideravo che il videoclip - racconta Mietra - fosse ambientato in un museo di arte contemporanea per sottolineare come la musica tutta sia arte, compreso questo nuovo pop così lontano da quello a cui siamo stati abituati fino a poco tempo fa.