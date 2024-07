L’incredibile impresa di Jaan Roose che ha attraversato lo Stretto di Messina su un filo con imprevisto finale

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di mercoledì 10 luglio 2024), atleta lituano della Red Bull e stuntman, ha compiuto un’straordinaria: halodisu una slackline larga 1,9 cm e sospesa a 200 metri sul livello del mare. Purtroppo non è riuscito a battere il record mondiale di camminata nel vuoto, poiché dopo quasi 3 ore a soli 80 metri dall’arrivo in Sicilia è caduto, dopodiché si è rimesso sulla fune portando comunque a termine la sua straordinaria traversata. L’diSotto gli occhi di “Scilla e Cariddi”è partito alle 8:30 da Santa Trada, a Villa San Giovanni, ad un’altezza di 265 metri. L’arrivo in Sicilia, a Torre Faro in provincia di, era previsto dopo oltre 3,5 chilometri ad un’altezza di 230 metri.è stato il primo uomo ad attraversare lodisu una slackline, anche se non è riuscito a battere il precedente record mondiale.