L’hanno distrutto Europei panico sul calciatore dopo la semifinale tra Spagna e Francia

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di mercoledì 10 luglio 2024) “No, ma che fa?”.la partita: choc in campo. Sono stati attimi concitati i minutiil triplice fischio dell’arbitro che gestito latra. Ad avere la meglio è stata lama, durante le festeggiamenti, un fan ha invaso il campo per prendere una foto con i giocatori. Il dramma proprio in questo momento perché a questo punto una guardia di sicurezza ha cercato di fermare l’invasore, creando uno degli incidenti più assurdi di sempre. >> “È un’enorme tragedia”. Calcio sotto choc e in lutto: ilè morto a 31 anni L’uomo, nel correre, ha urtato violentemente il capitano della, Álvaro Morata. Lo stesso ha subito un infortunio e ora per lui si mette male. Molti parlano di una lesione che potrebbe compromettergli persino la finale.