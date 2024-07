Leoni il ds della Sampdoria | Proteggeremo l’investimento

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di mercoledì 10 luglio 2024) Il dsPietro Accardi ha parlatosituazione del giovane difensore Giovanni, monitorato dall’Inter. Ha aggiunto anche altro in conferenza stampa su Sebastiano Esposito. TRATTATIVE –ed Inter sono nel mezzo di un intreccio di mercato. Sono due le situazioni che vedono entrambe le società coinvolte, oggi il ds Pietro Accardi in conferenza stampa ne ha parlato in questo modo: «Sebastiano Esposito è sotto gli occhi di tutti, che l’anno scorso ha fatto un campionato importante. Lui è uno dei beniamini dei tifosi, si è fatto apprezzare per il suo talento. Ma è di proprietà dell’Inter e credo sia giusto che l’Inter, se ha la massima categoria che lo vuole, stia facendo delle riflessioni in merito perché lo reputa pronto per la categoria.