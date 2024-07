Landman | in arrivo la nuova serie di Taylor Sheridan

Leggi tutta la notizia su cinefilos

(Di mercoledì 10 luglio 2024): inladiParamount+ ha annunciato oggi che laattesissimadrammatica originale, interpretata dal premio Oscar Billy Bob Thornton, arriverà a novembre in esclusiva su Paramount+. Creata dal candidato all’Oscarè prodotta da MTV Entertainment Studios, 101 Studios e Bosque Ranch Productions diin esclusiva per Paramount+.: la trama dellatv Ambientata nelle proverbiali “boom town” del Texas occidentale,racconta la ricerca di fortuna nel mondo delle piattaforme petrolifere. Basata sul famoso podcast in 11 puntate “Boomtown” di Imperative Entertainment e Texas Monthly, laè una storia di manovali e miliardari selvaggi che alimentano un fenomeno così grande da modificare clima, economia e geopolitica.